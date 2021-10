Assestamento 2021: sostegni a Tour Operator e Agenzie Viaggi penalizzati da pandemia

E' la giornata dell'Assestamento al Bilancio 2021 in Consiglio. 46 gli emendamenti presentati rispetto al testo in prima lettura di cui 35 dal Governo, nove da Repubblica Futura e due da Libera. Tra i primi approvati l'articolo 1 ter con interventi a favore dei tour operator e delle agenzie viaggi - attraverso un decreto delegato da adottare entro fine anno - in considerazione delle difficoltà subite dal settore, fortemente colpito dalla pandemia. Gli operatori potranno accedere a sostegni per coprire il costo del lavoro (come la proroga della Cig a giugno 2022, causa 5) o i costi – fino a 20mila euro per ogni operatore economico - sostenuti per la produzione e l'acquisto di materiali funzionali all'attività caratteristica, nel periodo che va da settembre 2021 a giugno 2022. Misura insufficiente e tardiva, secondo l'opposizione. Con un altro emendamento del Governo si è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre, il decreto delegato per la costituzione di una "Destination Wedding Organization”. Bocciato l'emendamento di RF, appoggiato da Libera e dall'indipendente Rossano Fabbri, che chiedeva un piano di ristrutturazione e sviluppo dello Stato, da approvare in Commissione Finanze, prima dell'eventuale emissione di ulteriori titoli del debito pubblico. Respinto anche quello, sempre di RF, per introdurre il part-time verticale nella Pubblica Amministrazione, finalizzato alla riduzione dei costi. Il Segretario agli Interni Elena Tonnini ha precisato che in assestamento la spesa del personale della PA è già ridotta di 400mila euro. Critiche dell'opposizione e perplessità anche in maggioranza – espresse dai consiglieri Valentini (Pdcs) e Adele Tonnini (Rete) – per l'eccessivo ricorso ai decreti delegati.