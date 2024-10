CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Assestamento approvato, ora si passa ai decreti Si profila un acceso dibattito su cogenerazione e atto organizzativo Iss

Assestamento approvato, ora si passa ai decreti.

Mai in precedenza l'approvazione di una variazione di bilancio aveva richiesto tempi così lunghi, con quattro giornate di lavori in aula nella sessione di settembre e due in quella di ottobre. Un muro contro muro conclusosi solo ieri con il sì al pdl da parte di 33 consiglieri di maggioranza e il no di 12 dell'opposizione.

Nelle dichiarazioni di voto la cristallizzazione delle rispettive posizioni, con i partiti di Governo che parlano di un disavanzo da 37 milioni, in linea, anzi inferiore, rispetto al previsionale e misure positive introdotte, come la circolarità dei titoli del debito pubblico, l'aumento del credito agevolato alle imprese.

L'opposizione continua invece a lamentare il tradimento di un patto in ufficio di presidenza, per un pdl asciutto e tecnico, criticando in particolare il blitz di Governo e maggioranza con l'emendamento che eleva da 8 a 11 i dipartimenti della Pa.

Il clima in aula resta dunque all'insegna della forte contrapposizione e si annunciano contrasti anche alla ripresa dei lavori del Consiglio, lunedì mattina, con il comma decreti. 22 quelli in ratifica e su cogenerazione in ambito industriale e atto organizzativo Iss, in particolare, si profila un acceso dibattito.

