CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Assestamento di Bilancio all'ultimo miglio Approvazione attesa nella seduta odierna. Convocata conferenza stampa di tutti i gruppi di opposizione

Prosegue, in Consiglio, la 'maratona' per l'Assestamento di Bilancio. Seduta notturna sospesa all'esame dell'emendamento 26ter, presentato dal Governo, sul Bilancio dell'Aass con l'autorizzazione ad utilizzare riserve o propri finanziamenti fino a 39.114.560,60 euro da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell’Aass. Emanuele Santi di Rete ha chiesto delucidazioni al Governo. L'esame dell'emendamento e il dibattito proseguono stamane: l'aula è convocata per le 9. Per l'approvazione del tormentato Assestamento di Bilancio 2023 restano oramai solo pochi articoli ed emendamenti e la partita dovrebbe chiudersi in mattinata, salvo sorprese, a quasi due mesi dal primo approdo in aula in seconda lettura.

