CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Assestamento di Bilancio approvato: scende il deficit, aumenta la spesa La maggioranza sostiene il provvedimento; l'opposizione lamenta l'assenza di una strategia per lo sviluppo. Oltre 30 i decreti in ratifica: rischio ingorgo istituzionale. Estese al 30 novembre le misure di contenimento dei prezzi dei carburanti

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato a maggioranza l’Assestamento di Bilancio 2026, che riduce il disavanzo previsto da 13,7 a 5,6 milioni di euro. Un provvedimento, definito tecnico dal Governo, che ha tuttavia alimentato un ampio dibattito, con le opposizioni critiche sull’aumento della spesa corrente, di circa 20 milioni rispetto alla prima lettura, e sulla mancanza di una strategia per lo sviluppo del Paese.

Con gli emendamenti presentati dal Governo, il totale delle entrate e delle uscite previste scende da 1 miliardo e 264 milioni a 1 miliardo e 237 milioni di euro. Il Segretario alle Finanze Marco Gatti nei suoi interventi ha difeso l'assestamento e ha parlato anche di riduzione del debito di almeno 32 milioni, precisando, in risposta alle opposizioni, che la mancata emissione di altri 50 milioni, inizialmente prevista per sostituire i titoli irredimibili, è legata alle condizioni di mercato.

Le opposizioni hanno rivendicato un atteggiamento non strumentale, sottolineando di non aver presentato emendamenti, ma hanno espresso un convinto voto contrario, pur riconoscendo la diminuzione del disavanzo. Emanuele Santi, di Rete, ha invitato il Governo a utilizzare la prossima legge di bilancio per ridurre il debito e i circa 50 milioni di interessi, contenere le spese e liberare risorse per lo sviluppo e le politiche sociali. Tra le priorità indicate su cui intervenire, il caro vita, il caro casa, la perdita di potere d’acquisto delle famiglie. Santi ha inoltre sollevato dubbi sulla sufficienza delle risorse destinate all’ISS. Per Gaetano Troina, di Domani Motus Liberi, mancano una strategia sulle grandi infrastrutture, a partire dal nuovo ospedale, e una programmazione di medio-lungo periodo. Anche Sara Conti, di Repubblica Futura, ha criticato una gestione delle risorse pubbliche giudicata precaria e poco trasparente, contestando il ricorso al debito per finanziare la spesa corrente anziché gli investimenti.

Tra le criticità più richiamate dalle opposizioni lo stanziamento di 2 milioni di euro per l’arbitrato internazionale e la necessità di chiarire le prospettive su approvvigionamento energetico, risorse idriche e nuovo ospedale. A nome della maggioranza, Luca Gasperoni del Pdcs ha espresso un giudizio positivo sull’assestamento, richiamando anche le valutazioni di Fitch e del Fondo monetario internazionale e sottolineando la riduzione del rapporto debito-PIL, dall’80% del 2020 al 57% attuale.

"Siamo sulla buona strada", ha affermato, indicando nella prossima fase la sfida di tradurre il miglioramento dei conti pubblici in interventi contro il caro vita, a sostegno delle famiglie e per contenere i costi delle abitazioni e degli affitti. In aula si è poi aperta la partita dei decreti: circa una trentina quelli in esame, una mole notevole con il rischio di un ingorgo istituzionale, generato – secondo le opposizioni – dalla disorganizzazione di maggioranza e Governo, con il rinvio deciso nella sessione precedente e la mancata seduta consiliare di Agosto, a cui le stesse opposizioni avevano offerto disponibilità. In tema di carburanti, intanto, il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha comunicato l'estensione al 30 novembre delle misure già in essere per il contenimento dei prezzi.



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