Assestamento di bilancio: i lavori riprendono nel pomeriggio dopo una notte 'calda'.

Singolari, le dinamiche politiche che stanno caratterizzando il dibattito. Ieri, in occasione del via libera all'elemento nodale di questo Assestamento – l'emissione di Titoli di Stato ottenuti dalla conversione di obbligazioni BNS – un confronto tutto sommato pacato fra Opposizione e forze governative. Il clima si era invece scaldato in notturna; ad esempio su un emendamento governativo, che prevede l'erogazione agli operatori agricoli - alla luce del balzo dei costi delle materie prime - di un contributo di poco più di 150.000 euro complessivi. Poca cosa rispetto alle somme movimentate in questa Variazione di Bilancio; ma sufficiente a creare frizioni in Maggioranza. NPR e Domani Motus Liberi avevano infatti optato per l'astensione; in ordine sparso RETE, ma non era mancato chi – nel Movimento - aveva annunciato addirittura voto contrario. Evitare doppi standard rispetto ad altre categorie colpite dalla crisi dei prezzi: questa, in sostanza, la motivazione. Ma il Segretario Canti ha ricordato come negli ultimi anni i contributi - agli operatori del settore - fossero costantemente diminuiti; nessun ristoro, inoltre; e poi il problema del carburante per i mezzi agricoli. L'emendamento è infine passato; grazie anche all'appoggio di consiglieri del Gruppo Misto, e l'astensione di alcuni esponenti delle Opposizioni. Polemiche anche per l'autorizzazione ad una anticipazione di cassa fino a 500.000 euro, alla Federcalcio, per la prosecuzione dei lavori al Campo B di Serravalle. La FSGC poteva rivolgersi al circuito bancario, è stato obiettato da qualche consigliere di Maggioranza. Ma il Segretario Lonfernini ha sottolineato l'impraticabilità di tale opzione, visto il procedimento penale che aveva interessato i vertici della Federazione: conclusosi comunque con una piena assoluzione. La liquidità – ha inoltre rimarcato - potrebbe comunque anche non essere utilizzata. Seduta conclusasi a notte inoltrata; con un'aspra dialettica sull'emendamento del Governo che modula gli investimenti per le infrastrutture. Ad innescare le polemiche lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per l'asfaltatura dell'aviosuperficie di Torraccia. Alla richiesta di motivazioni l'accorato intervento del consigliere Dc Venturini; seguito dal duro botta e risposta tra il Segretario Lonfernini e il consigliere di RF Renzi. Si riprende nel pomeriggio, e il cammino è ancora lungo. Non è da escludersi un confronto piuttosto acceso quando si parlerà di Sanità; in particolare dell'investimento di 3 milioni sui robot: tema già toccato nel corso del dibattito generale.



