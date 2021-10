CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Assestamento di Bilancio: pressing Csdl e Cdls per scongiurare il paventato prelievo dai fondi pensione Incontro notturno a Palazzo Pubblico con maggioranza e opposizione. L'aula ha votato all'unanimità la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Frizioni in Npr su una sostituzione in Ufficio di Segreteria: passa alla seconda votazione Matteo Rossi

Il Consiglio Grande e Generale, in seduta serale, ha votato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e testimone della Shoah. L'aula ha poi prorogato al 2 dicembre il termine ultimo per la consegna alla Reggenza della relazione della commissione d'inchiesta sulle banche all'interno della quale il consigliere Matteo Ciacci di Libera subentra a Sara Conti di Repubblica Futura. I lavori sono proseguiti con le sostituzioni, per il semestre in corso, dei Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, negli organismi consiliari e nelle commissioni. Solitamente le votazioni sono palesi in questi casi ma in quello della sostituzione di Simoncini, quale membro supplente dell'Ufficio di Segreteria, in casa Npr sono emerse nuove frizioni. Gian Nicola Berti ha chiesto la votazione segreta per scheda e il nome di Matteo Rossi alla prima votazione non ha raggiunto la maggioranza richiesta, poi ottenuta in una seconda votazione.

La seduta si è conclusa con l'apertura del dibattito sull'assestamento di Bilancio. Contemporaneamente i segretari generali di Csdl Tamagnini e Cdls Montanari hanno incontrato, separatamente, a Palazzo Pubblico, le forze politiche di maggioranza e opposizione con l'obiettivo di scongiurare il paventato prelievo dal fondo pensioni che, nei giorni scorsi, aveva alimentato preoccupazioni in ambiente sindacale. Per Giuliano Tamagnini l'incontro è andato male perché il prelievo, anche se evitato nell'assestamento, rischia di concretizzarsi successivamente in Consiglio di Previdenza. Fonti di maggioranza parlano invece di incontro positivo.

