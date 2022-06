Assestamento di Bilancio: ripresa l'analisi dell'articolato

I lavori consiliari sono ripresi nel pomeriggio – dopo qualche difficoltà per il raggiungimento del numero legale - con il “rush finale” sull'Assestamento di Bilancio. All'attenzione dell'Aula i restanti emendamenti governativi, come quello sulla tassa per l'avvio dei negozi “a tempo”. Si prevede che il 70% degli introiti siano destinati all'Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio. Congresso di Stato, inoltre, autorizzato ad adottare – entro l'anno – un decreto delegato per favorire l'avvio di start up commerciali. E poi una serie di emendamenti riguardanti l'attività giudiziaria; il primo nell'ottica di una maggiore digitalizzazione. Gli altri relativi alle remunerazioni dei membri del Consiglio Giudiziario, del Magistrato Dirigente Supplente, dei magistrati per specifico incarico, delle Commissioni Giudicatrici per il reclutamento dei magistrati.

Tema delicato quello trattato da un successivo emendamento, che ha come obiettivo quello di consentire una piena attuazione delle disposizioni contenute nel codice di condotta dei membri del Consiglio Grande e Generale, previo assenso degli stessi. In particolare si regola l'accesso alle informazioni sui rischi creditizi dei singoli parlamentari. Dal Segretario Gatti una proposta, sulla quale ha chiesto però l'adesione dell'Aula: estendere l'applicabilità della norma anche ai membri dell'Esecutivo; poiché il Congresso – ha ricordato – a breve promulgherà il proprio codice di condotta. Nessuna contrarietà dai parte dei consiglieri.

Ha poi preso la parola Luca Boschi che ha mostrato apprezzamento per l'emendamento; sollecitato da Libera. Ha poi sollecitato un'aggiunta: ovvero che qualora un consigliere si rifiuti di esternare i propri dati venga resa pubblica la sua decisione. Suggerimenti di carattere tecnico anche da parte di Andrea Zafferani, RF; ad esempio sulle tempistiche di realizzazione. Così anche Alessandro Bevitori, Libera. Emanuele Santi, RETE, ha sottolineato l'importanza dell'emendamento, anche alla luce del report del GRECO. Soddisfazione è stata espressa anche da Matteo Ciacci, Libera. Il Segretario Tonnini ha ricordato come non si tratti di uno strumento di carattere sanzionatorio.