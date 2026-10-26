Assestamento di Bilancio: stimate maggiori entrate Igr di 8 milioni, per effetto della riforma

Nel primo pomeriggio al Centro Congressi Kursaal, la ripresa della sessione del Consiglio Grande e Generale, cominciata la scorsa settimana. Si riparte dall'Assestamento di Bilancio. Nella relazione accompagnatoria il Segretario alle Finanze Marco Gatti definisce la manovra prevalentemente tecnica, finalizzata ad adeguare gli stanziamenti all’andamento di entrate ed uscite, rispetto alle previsioni. Le entrate tributarie ed extratributarie registrano risultati superiori alle stime iniziali, mentre sul fronte della spesa resta l’obiettivo di contenimento e ottimizzazione. La situazione della liquidità è considerata stabile e, allo stato attuale, non si ravvisa la necessità di ricorrere a nuovi finanziamenti.

Tra le modifiche più rilevanti, la revisione di entrate e uscite che scendono da circa 1 miliardo e 264 milioni a 1 miliardo e 237 milioni. Gli emendamenti aggiornano inoltre i bilanci di Azienda dei Lavori Pubblici, Azienda Servizi, Iss, Cons, Università, Autorità per l’Aviazione civile e la Navigazione Marittima ed Ente di Stato dei Giochi. Sul fronte fiscale, previsti 8 milioni di euro di maggiori entrate per effetto della riforma Igr. Gli interventi riguardano anche la gestione dei titoli del debito pubblico, le disposizioni contabili e le convenzioni con le federazioni sportive per l’utilizzo degli impianti di proprietà statale, con concessioni che potranno arrivare fino a vent’anni. Confermato, inoltre, lo stanziamento di 700mila euro per la partecipazione di San Marino a Expo 2027 Belgrado.







