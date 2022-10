CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Assestamento di Bilancio: superata l'impasse in maggioranza Il 3bis integrato con un comma aggiuntivo concordato con Rete

Assestamento di Bilancio: superata l'impasse in maggioranza.

Il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha integrato l'emendamento 3 bis originario aggiungendo alcune modifiche che hanno consentito di superare l'impasse con gli alleati di maggioranza di Rete. Sul testo inizialmente depositato infatti il movimento ieri aveva manifestato aperto dissenso, soprattutto nell'intervento di Matteo Zeppa.

Permane il conferimento di 10.582.000 euro alla Società di Gestione degli Attivi ex Bns, attraverso la sottoscrizione di quote o partecipazioni azionarie ma nel 3 bis aggiornato viene aggiunto un comma per garantire, sostanzialmente, la possibilità di azioni di risarcimento e di responsabilità.

Rete, con Npr e Pdcs, ha inoltre presentato un ulteriore emendamento per imporre, entro il 30 aprile 2023, il trasferimento in un conto dedicato di Banca Centrale di tutte le somme poste sotto sequestro penale. Impasse superata, dunque, in maggioranza, ma non senza difficoltà e momenti di forte tensione.

L'esame dell'assestamento di Bilancio riprenderà proprio dall'articolo 3 e sul resto degli emendamenti, al momento, tra i principali alleati di Governo, non parrebbero esserci divergenze.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: