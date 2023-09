EUROPA Associazione all'Ue: Monaco sospende i negoziati Prosegue la trattativa con San Marino e Andorra per chiudere l'accordo entro l'anno

Lo strappo tra Monaco e la Commissione Ue si è consumato ieri, dopo l'incontro a Bruxelles tra il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Maroš Šefčovič e Isabelle Berro-Amadei, consigliere del governo e ministro delle Relazioni esterne e della cooperazione del Principato. “Al termine di uno scambio franco e cordiale, le due parti hanno convenuto che non sussistono le condizioni per concludere un accordo e hanno deciso di sospendere le trattative” recita un comunicato ufficiale. Nella stessa nota si afferma che la Commissione continuerà a lavorare nelle prossime settimane con l'obiettivo di concludere i negoziati per un accordo di associazione con il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino entro la fine del 2023, sulla base del mandato affidatale dal Consiglio. Lunedì 18 e martedì 19 settembre intanto è in programma il prossimo round negoziale tra San Marino e la Commissione Ue e probabilmente sul tavolo ci sarà anche l'allegato sui servizi finanziari, tema particolarmente delicato dopo la lettera 'critica' congiunta dei presidenti di tre agenzie europee. Media internazionali, intanto, riportano anche le dichiarazioni del Commissario Ue Margaritis Schinas che, poco prima del passo indietro di Monaco, aveva affermato che se i tre microstati vogliono muoversi verso l'Unione europea “non possono mantenere alcune delle loro politiche fiscali”.

