Associazione all'UE: tutti d'accordo, a parte Domani Motus Liberi che insiste sul referendum

Tanti interventi, di maggioranza e opposizione, a sostegno dell'Accordo con l'Ue, in attesa della firma, e contro quella che Nicola Renzi, di RF, ha definito la cricca di chi, nel Paese - per difendere posizioni indifendibili - vorrebbe mettere fine ad un percorso negoziale, iniziato 15 anni fa, condiviso spesso all'unanimità, in tanti ordini del giorno in diverse legislature. Quasi tutti d'accordo, anche sulla necessità di un maggior coinvolgimento della popolazione, ma Domani Motus Liberi, per l'ennesima volta, è tornato ad auspicare un referendum, chiesto anche dal Partito Socialista che, pur non avendo membri in Consiglio, è alleato di coalizione di Libera, partito di Governo.

Gian Carlo Venturini, leader del Pdcs, ha ricordato che l'accordo di associazione non è un'adesione ma una via intermedia che permette di non rinunciare alla sovranità e consente un accesso strutturato e stabile al mercato unico europeo. “Se stiamo fermi – ha detto - è la volta che veramente si perde la sovranità”. Venturini, come altri, si è dichiarato disponibile anche a ragionare su un eventuale referendum, ma in un secondo tempo, una volta verificati gli effetti. Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, ha definito “sabotatori” i detrattori dell'Accordo e in qualche maniera li ha 'sfidati' a scoprire davvero le carte e ad avviare l'iter per il referendum. Difendendo l'associazione all'Ue il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha invitato i sostenitori del referendum ad illustrare anche l'alternativa ad una maggiore integrazione con l'Europa. Ha poi ricordato i vantaggi per chi oggi, nell'economia e nello studio, vive i limiti di essere uno stato terzo, mentre dopo l'accordo si stabilirà un rapporto di equivalenza.

Da RF, Libera e Rete denunciata l'inaccettabile carneficina in atto a Gaza e Rete ha anche presentato un odg per conferire un'onorificenza, oppure la cittadinanza onoraria sammarinese a Francesca Albanese, rappresentante speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, recentemente sanzionata dall'amministrazione Usa: l'odg chiede anche che San Marino la candidi al Nobel per la Pace.

Nel dibattito generale, diversi interventi hanno rimarcato il degrado in alcuni punti del Centro Storico di San Marino mentre da Sandra Stacchini, del Pdcs, c'è stato un appello alla riflessione alla luce dei recenti casi di giovani che si sono tolti la vita in Repubblica. Intanto, insoddisfatto rispetto alla scarsa capacità del Governo di ottenere risultati, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, ha chiesto una verifica, una 'road map', sulle cose da fare perché così – ha detto, citando anche gli ostacoli ai possibili finanziamenti agevolati dall'Arabia Saudita per Ospedale e Aeroporto – “non si può andare avanti”.