Associazione UE, AFIS: "Dalle parole, ad impegni verificabili" Soddisfazione dalla Associazione Frontalieri Italia San Marino che ricorda le aspettative dei frontalieri

Una nuova fase si apre dopo la firma dell'Accordo di Associazione all'UE, "occasione per affrontare con maggiore determinazione le questioni che da tempo attendono risposte". E' la sollecitazione di AFIS che ricorda il contributo del transfrontalierato alla crescita del sistema economico sammarinese, valore concreto che va riconosciuto con politiche attente ai lavoratori e alle loro famiglie, ricordando i fronti aperti: la fiscalità e gli effetti della nuova normativa IGR, la tutela del potere d’acquisto, la doppia imposizione sulle pensioni degli ex frontalieri.

In questo scenario l'Accordo può rappresentare una nuova opportunità per rafforzare il dialogo tra San Marino, Italia e istituzioni europee, e per AFIS assume particolare rilievo il confronto istituzionale in seno alla commissione mista italo-sammarinese e i colloqui recenti tra il Segretari agli Esteri Luca Beccari e il Viceministro italiano Edmondo Cirielli, nell'auspicio che possa creare le condizioni per affrontare con concretezza i nodi da sciogliere. “Una strada complessa per soluzioni che richiedono tempo, ma è importante – osserva AFIS - che alle parole seguano impegni verificabili”.

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