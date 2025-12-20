Associazione Ue, Beccari: "Un punto di svolta la presa di posizione sul cambio di competenza" Il Segretario Esteri informa sui prossimi passi dopo il via libera alla natura mista dell'Accordo. Da Gennaio prevista l'accelerazione. A San Marino attivi gruppi di lavoro, ma nei prossimi mesi "dobbiamo arrivare a prendere delle decisioni"

La recente conferma da parte del Gruppo di lavoro EFTA della natura mista dell’Accordo di Associazione viene definito un “punto di svolta” dal Segretario agli Esteri Luca Beccari. Lo stallo decisionale sulle due opzioni – competenza mista od esclusiva – ha infatti provocato i ritardi degli ultimi mesi.

“Gli esiti della riunione del 16 sono importanti – afferma il Segretario - perché è stata la prima volta che al di là delle interlocuzioni formali vi è stata una vera e propria presa di posizione sul cambio di competenza. Finalmente la presentazione di un nuovo testo adeguato all’opzione mista e il fatto che sia stato discusso senza obiezioni, è sicuramente il punto di svolta nelle interlocuzioni interne dell’Unione Europea e formalmente servirà un altro incontro dell’EFTA, che adotterà formalmente l’approvazione di tutto l’accordo a gennaio. Da lì ci sarà un’accelerazione: il Consiglio deve dare il mandato alla Commissione per la firma, poi ci sarà la firma, poi la palla passerà a San Marino che con la ratifica chiederà l’applicazione provvisoria. Quindi inizieranno a prodursi per noi gli effetti dell’accordo.

La macchina si è già messa in moto: Gli uffici si stanno organizzando per i settori di competenza. “Non dobbiamo recepire tutto subito – sottolinea Beccari - ci sono scadenze ed eccezioni, e margini operativi che ci permettono di impostare questa lunga attività nel tempo. Ricorda che sono già attivi gruppi di lavoro. L’ultimo Decreto portato dal Segretario Interni Belluzzi riguarda proprio modifiche funzionali all’Accordo. “Per noi non è un’attività nuova.

Nei prossimi mesi, però, dobbiamo serrare ancora di più i ranghi e arrivare a prendere delle decisioni, alcune delle quali riguardano proprio il Consiglio e le metodologie di implementazione che deciderà di adottare e che incideranno ovviamente anche sui lavori consiliari, sulla programmazione legislativa.

Perché è evidente che i primi anni di applicazione dell’Accordo saranno quelli più intensi dal punto di vista legislativo, poi sicuramente - passato il secondo anno - andremo verso un’ordinarietà che sarà molto più fluida”. Il settore finanziario - inteso non solo come banche ma anche come assicurazioni, fondi comuni di investimento, titoli - ha più tempo per potersi adeguare.

“Starà a noi – dice il Segretario - cercare di impiegarne il meno possibile per poter beneficiare delle opportunità dell’integrazione finanziaria nel mercato unico europeo. La storia ci insegna che il nostro sistema, nell’isolamento e fuori da questa integrazione, sopravvive, in qualche modo riesce a mantenersi ma non fa il salto di cui abbiamo bisogno e che si traduce anche in servizi per i cittadini, perché il non vedersi tagliati fuori da tanti servizi bancari, finanziari e digitali passa attraverso questi passaggi”. Nel frattempo continua l’attività informativa del Governo rivolta alla cittadinanza. La Segreteria Affari Esteri invierà nelle case dei sammarinesi opuscoli esplicativi.

Quanto agli euroscettici... “La storia del nostro paese degli ultimi 15-20 anni ci ha dimostrato che i tempi sono cambiati. Persistere nell’idea che San Marino sia un posto dove si fanno cose che negli altri posti non si fanno e che questo possa dare un valore aggiunto è sbagliato. San Marino deve saper trovare competitività, attrattività e distinguersi essendo però integrato in un contesto come del resto tutti gli altri paesi stanno facendo. Montenegro nel 2028 entrerà nell’Unione Europea; lo faranno l’Albania e probabilmente anche altri paesi balcanici. Oggi l’Unione Europea non è 27 Stati, è in prospettiva almeno 30, 32, 33 Stati, più tutti quelli che già sono in associazione. Quindi non vedo come potrà mai San Marino progredire vivendo in questa regione del mondo senza avere un’interconnessione con gli altri Stati”.

