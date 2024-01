Associazione Ue e alleanze al centro dell'Assemblea di Repubblica Futura

All'orizzonte, le sfide per il Paese e le priorità per Repubblica Futura: progetti di sviluppo seri legati a temi strategici, come l’energia e la gestione delle acque; il turismo e le infrastrutture ad esso legate; la demografia e la natalità, l'accesso alla casa e la ristrutturazione della sanità.

Ampia analisi, poi, rispetto al cammino verso l'Associazione UE: RF chiede "confronto costante con la popolazione per spiegarne i contenuti e rispondere alle preoccupazioni, sottolineandone le opportunità". Ma guarda anche a questo scorcio di legislatura: si dovrà tracciare un percorso preciso per la ratifica dell’accordo come per la sua messa in opera e RF offre "piena disponibilità alla collaborazione leale e costruttiva con chi sta gestendo un dossier così delicato per Rf".

E a proposito di fine legislatura, in Assemblea approda anche il tema delle future alleanze: "al primo posto – dice RF – devono esserci le idee, i progetti e le proposte. La politica dovrebbe risolvere i problemi dei cittadini, non pensare ai propri, a come concedere a qualcuno di passare la soglia di sbarramento alle elezioni".

Aperta al confronto serio con tutte le forze politiche per valutare possibili convergenze per una legislatura che richiederà "determinazione e responsabilità verso scelte, che solo una maggioranza coesa può affrontare, non certo – conclude – con una accozzaglia raccogliticcia che abbia come unico obiettivo la spartizione del potere”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: