PARTITO DEI SOCIALISTI E DEI DEMOCRATICI Associazione UE, Gnassi: “Scenari straordinari”. Bonaccini: “Vorrei entrare nel board dedicato" Al Congresso del PSD, chiuso ieri, ospiti esponenti del PD. Occasione per guardare insieme al percorso di integrazione Europea

Pieno sostegno a San Marino. Gli esponenti del PD sul Titano, dal palco del Congresso del PSD, rilanciano l'opportunità e la sfida dell'Associazione, garantendo appoggio. Lo fa il Parlamentare riminese del PD, Andrea Gnassi, che nell'Accordo vede aprirsi per la Repubblica nuove possibilità di collaborazione: maggiore interdipendenza, tenendo fermo il valore dell'autonomia per uno Stato sovrano: “L'accordo di associazione apre scenari straordinari – dice Gnassi - che però bisogna essere capaci, e avere coraggio per provare ad interpretarli. Il mondo è davanti al cambiamento climatico, alla rivoluzione energetica, quella digitale; ci si può curare da casa, ma non bisogna perdere le cure specialistiche negli Ospedali. Da qui, ad esempio, anche l'idea di una terra di San Marino che si integra nei servizi sanitari con l'Emilia Romagna. Se hai bisogno di una cura specialistica organizziamo un sistema per dare la cura ad ogni cittadino, indipendentemente dalla carta di credito. Sei autonomo se predisponi anche una produzione energetica, se no, qualcuno ti taglia dire i collegamenti e ti ritrovi a non avere l'energia per alimentare l'Ospedale. Vedete, le connessioni...”.

Auspica un ruolo attivo nelle prossime fasi Stefano Bonaccini, in qualità di parlamentare europeo, forte anche di una ampia conoscenza del territorio, dopo 10 anni alla presidenza della Regione Emilia Romagna: “Pochi, ma qualche parlamentare europeo, in rappresentanza dell'intero Parlamento – spiega Bonaccini - dovrà far parte di questo board che, tra l'Unione Europea, la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra, dovrà provare a lavorare insieme, a mettere in campo gli sviluppi di questo patto di Associazione. Mi piacerebbe e spero di poterne fare parte, perché credo di conoscere forse più di ogni altro parlamentare europeo, non solo cosa sia la Repubblica di San Marino, ma le potenzialità.

Perché da Presidente per dieci anni dell'Emilia Romagna abbiamo sviluppato e sono vigenti protocolli, contratti di collaborazione su tanti temi, che vanno dalla sanità, alle infrastrutture, dal turismo alla gestione e lo smaltimento dei rifiuti”.

Nel video, le interviste di Mauro Torresi ad Andrea Gnassi, parlamentare PD e a Stefano Bonaccini, europarlamentare PD

