SESSIONE NEGOZIALE Associazione UE, si accelera Verso l'accordo di Associazione, a Bruxelles l'ultima sessione negoziale del 2022. Il vice Presidente della Commissione Europea, Maroš Šefčovič sarà presto a San Marino

Associazione UE, avanti spediti. Accelerazione impressa già da ottobre, con almeno un incontro al mese e già fissate 6 nuove date per il prossimo semestre. In questa sessione - in bilaterale - focus su tre aspetti, tutti rilevanti: appalti pubblici, energia, libertà di circolazione dei lavoratori. Proprio per trattare quest'ultimo tema, era a Bruxelles il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini che, insieme all'ambasciatore permanente, Antonella Benedettini, ha incontrato Stefano Grassi, è il Capo di Gabinetto del Commissario Politiche Energetiche Simson. A pochi giorni dal bilaterale con il Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin al centro sono di nuovo i temi energetici: “i costi – dice Lonfernini – e gli impegni da un punto di vista delle garanzie per l'approvvigionamento”, nonché “la visione futura della maggiore autonomia energetica anche del Titano nell'area europea”. Tornando ai negoziati, si registrano passi in avanti su tutti gli allegati – segnalano dagli Esteri – per soluzioni condivise nel recepimento della normativa UE, salvaguardando le particolarità del contesto sammarinese. Nei prossimi incontri si entrerà nel vivo degli allegati da trattare, fornendo informazioni utili al dialogo. Dal bilaterale di Bruxelles, al multilaterale da remoto, allargato alle delegazioni di Andorra e Monaco, con gli esperti della Commissione che hanno presentato la posizione negoziale dell'UE in materia di servizi finanziari, uno dei temi ritenuti politicamente più rilevanti. Altro segno dell'impulso politico al negoziato: il vice Presidente della Commissione Europea Maroš Šefčovič sarà a San Marino, a gennaio.

