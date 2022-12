Associazione UE, tripartita di coordinamento fra Andorra, Monaco e San Marino

Verso nuove sessioni negoziali per l'Accordo di Associazione con l'UE, si è tenuta a Monaco la consueta tripartita di coordinamento tra le delegazioni di Andorra, Monaco e San Marino, con il Capo missione, Antonella Benedettini, l'Ambasciatore di San Marino nel Principato, Giovanni Luca Ghiotti e il Direttore degli Affari Europei, Luca Brandi. Confronto sulle tematiche del negoziato e sugli aspetti sensibili, per identificare similitudini e differenze nei rispettivi approcci negoziali e arrivare a posizioni quanto più comuni per un'azione congiunta verso la controparte europea.

