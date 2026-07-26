Associazione Uno di Noi: “Una cosa è insegnare matematica, altra è educare alla sessualità”

"L’istanza non avrebbe fatto altro che rendere pienamente effettivo questo patto, senza nulla togliere agli insegnanti, nella consapevolezza che una cosa è insegnare grammatica, geografia o matematica, altra cosa è educare alla affettività e ad una sessualità responsabile, tematiche che riguardano la sfera intima e personalissima, anche per tempi di maturazione, di ciascun ragazzo e ragazza".

Lo afferma l’associazione Uno di Noi dopo la bocciatura, in Consiglio Grande e Generale, dell’Istanza d’Arengo sul consenso preventivo delle famiglie per le attività scolastiche riguardanti l’educazione affettiva e sessuale. L’istanza è stata respinta per un solo voto, con 18 favorevoli, 19 contrari e tre astenuti.

La proposta chiedeva di rendere obbligatorio il consenso informato dei genitori per la trattazione, durante l’orario scolastico, di temi legati all’educazione affettiva e sessuale, compresi eventuali questionari. Domandava inoltre l’esclusione di queste attività nelle scuole dell’infanzia ed elementari e una valutazione preliminare, da parte degli organismi scolastici di partecipazione, dei testi inseriti nelle biblioteche scolastiche che affrontino tali argomenti.

Uno di Noi ricorda di avere già presentato nel 2022 un’istanza simile, allora respinta sulla base del fatto che il consenso informato sarebbe stato già garantito nella pratica. “A distanza di quattro anni confidavamo sinceramente in un esito diverso”, sostiene l’associazione, secondo cui l’applicazione del patto di corresponsabilità educativa avrebbe mostrato diverse criticità.

Nel comunicato vengono richiamate le segnalazioni di genitori contrariati dalle domande rivolte ai figli minorenni nei questionari anonimi, dalle modalità con cui sarebbero state presentate tematiche considerate delicate e dalle cosiddette “letture arcobaleno” destinate ai più piccoli. L’associazione sostiene inoltre che “una cosa è insegnare grammatica, geografia o matematica, altra cosa è educare alla affettività e ad una sessualità responsabile”, materie che, sottolinea, “riguardano la sfera intima e personalissima, anche per tempi di maturazione, di ciascun ragazzo e ragazza”.

"Vi sono genitori - scrive l'associazione - che ritengono che trattare in modo riduttivo dei rapporti occasionali solo per raccomandare l’uso del profilattico o delle gravidanze indesiderate solo per informare di quali siano i metodi legali per interromperle tempestivamente sia già di per sé portatore di un messaggio fuorviante, così come ritengono deleterio sottoporre i minori ad indagini introspettive per auto-valutare la propria identità di genere, instillando loro il dubbio che possa non coincidere con il proprio essere biologicamente maschio o femmina".

Uno di Noi conclude invitando i genitori “ad un atteggiamento vigile e proattivo”, utilizzando gli strumenti di partecipazione previsti dall’ordinamento scolastico sammarinese, fino a quando, afferma, “il consenso informato scolastico in queste delicate materie non diverrà legge anche a San Marino”.







