Assoluzione giornalisti dell'Informazione, RF: “Fallita l'occasione di mettere il bavaglio”.

Repubblica Futura riunisce il gruppo di coordinamento: attenzione puntata sui temi della stretta attualità politica, ma il partito si sofferma, in particolare, sulla assoluzione dei giornalisti del quotidiano L'Informazione: “Una vicenda che non sarebbe mai approdata in un’aula di tribunale in un paese democratico – scrive RF in una nota -. Invece, a San Marino, Banca Centrale con la sua potenza di fuoco e i soldi pubblici ha denunciato una testata sammarinese, che con professionalità svolge il difficile compito di fare informazione. Oggi – prosegue RF - è una bella giornata per la libertà di stampa e, di sicuro, qualche potentato dietro governo e maggioranza sta masticando amaro, perché l’occasione per mettere il bavaglio a una voce libera è fallita”.

