OPPOSIZIONI Astensione alla risoluzione ONU, Demos: “Classe politica incapace di tenere linea autonoma dall'Italia" "Decisione in palese violazione all'odg approvato all'unanimità in Consiglio"

Demos torna sull'astensione di San Marino alla risoluzione Onu inerente la catastrofe umanitaria a Gaza, "un voto di astensione - obietta - deciso in violazione dell'odg approvato all'unanimità pochi giorni fa in Consiglio Grande e Generale". Demos stigmatizza in particolare l'attuale classe politica dirigente, "incapace - rimarca - di tenere una linea autonoma dall'Italia, i cui interessi non possono coincidere sempre con i nostri".

Ferma condanna del movimento, infine, all'azione terroristica di Hamas ma allo stesso tempo viene ritenuta inaccettabile la vendetta collettiva verso la popolazione di Gaza decisa dal governo israeliano.

