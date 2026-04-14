Attacchi a Papa Leone XIV: piena e incondizionata solidarietà dal Congresso di Stato al Santo Padre

Dopo "il clima di tensione che ha recentemente toccato la figura di Papa Leone XIV" - "punto di riferimento universale per chiunque creda nella pace e nella risoluzione negoziale dei conflitti" -, arriva "la piena e incondizionata solidarietà" da parte del Congresso di Stato, ribadendo l'importanza della "tutela del dialogo del rispetto".

Per il Governo diventa "essenziale recuperare quel senso di appartenenza a una comunità internazionale fondata sul riconoscimento reciproco. San Marino - assicura l'Esecutivo - continuerà a promuovere, in ogni sede opportuna, un approccio basato sulla collaborazione e sulla protezione dei valori morali che da sempre sostengono la convivenza civile".

"La solidarietà espressa a Papa Leone, in definita, è per il Governo "una riaffermazione di quei principi di civiltà che la Repubblica ha saputo custodire intatti attraverso i secoli e che oggi, più che mai, appaiono come la sola bussola possibile per orientarsi nelle tempeste del presente".







