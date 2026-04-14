SAN MARINO - SANTA SEDE Attacchi a Papa Leone XIV: piena e incondizionata solidarietà dal Congresso di Stato al Santo Padre Il Governo sammarinese ribadisce con forza come la figura di Papa Leone rappresenti un "punto di riferimento universale per chiunque creda nella pace e nella risoluzione negoziale dei conflitti"

Attacchi a Papa Leone XIV: piena e incondizionata solidarietà dal Congresso di Stato al Santo Padre.

Dopo "il clima di tensione che ha recentemente toccato la figura di Papa Leone XIV" - "punto di riferimento universale per chiunque creda nella pace e nella risoluzione negoziale dei conflitti" -, arriva "la piena e incondizionata solidarietà" da parte del Congresso di Stato, ribadendo l'importanza della "tutela del dialogo del rispetto".

Per il Governo diventa "essenziale recuperare quel senso di appartenenza a una comunità internazionale fondata sul riconoscimento reciproco. San Marino - assicura l'Esecutivo - continuerà a promuovere, in ogni sede opportuna, un approccio basato sulla collaborazione e sulla protezione dei valori morali che da sempre sostengono la convivenza civile".

"La solidarietà espressa a Papa Leone, in definita, è per il Governo "una riaffermazione di quei principi di civiltà che la Repubblica ha saputo custodire intatti attraverso i secoli e che oggi, più che mai, appaiono come la sola bussola possibile per orientarsi nelle tempeste del presente".

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