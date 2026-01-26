CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Attesa per il decreto sull'accoglienza di 30 palestinesi Sostegno dei partiti di Governo. Per Rete e Rf gli emendamenti della maggioranza sono peggiorativi. Dml invita a spiegare meglio il testo prima di bollare i dubbi, come xenofobia.

Rispetto alla versione originaria del decreto per l'accoglienza di 30 profughi palestinesi la maggioranza e il Governo hanno depositato emendamenti di modifica per ciascuno dei sei articoli. Prevedono, in sostanza, che in via prioritaria il permesso di soggiorno venga concesso ai minori accompagnati con necessità di assistenza sanitaria e a coloro che sono già presi in carico presso strutture di accoglienza estere riconosciute dalla Repubblica di San Marino. La durata è fissata al 30 giugno 2027 e chi lo richiede dovrà già essere in possesso di un visto Schengen e anche dell'autorizzazione all'espatrio del paese di origine che è formalmente Israele, anche se si tratta di palestinesi. Nel dibattito sul decreto, già svolto in gran parte nella serata di giovedì 22, tutte le forze politiche si sono dichiarate favorevoli, in termini di principio, all'accoglienza, ma i partiti di opposizione hanno criticato le modifiche previste dagli emendamenti, ritenendole peggiorative.

Per Rete, così come per RF, si è abdicato alle pulsioni xenofobe che, sul tema, sono emerse sui social, anche attraverso un gruppo Facebook appositamente formato. Per Domani Motus Liberi la politica dovrebbe spiegare meglio il decreto prima di bollare i dubbi come xenofobia. Sul fronte maggioranza emersa piena condivisione sul decreto e sugli emendamenti. ll Collettivo San Marino per la Palestina intanto ha già annunciato l'intenzione di seguire i lavori dalla tribuna di Palazzo. Esaurito il comma decreti l'aula, se ci sarà tempo, riprenderà l'esame in seconda lettura del Pdl sulle sandbox normative.

