Atteso dibattito sulle dimissioni dei Segretari di Stato Tonnini e Ciavatta

Arriva in aula la crisi di maggioranza innescata dallo strappo di Rete e dalle conseguenti dimissioni dei Segretari di Stato Elena Tonnini e Roberto Ciavatta. La sessione del Consiglio comincerà domani pomeriggio, con convocazione alle 15. Atteso un acceso dibattito tra la maggioranza che ha deciso di andare avanti senza Rete e le opposizioni che hanno invocato la strada maestra delle elezioni anticipate. Numeri alla mano, Pdcs, Npr, Dml, il Misto di maggioranza e il fuoriuscito da Rete Marco Nicolini, dovrebbero raggiungere quota 33. Quest'ultimo dovrà anche ufficializzare il gruppo consiliare a cui aderirà, sia pure da indipendente. Ognuno dei 58 consiglieri avrà otto minuti di tempo per intervenire, più altri quattro per la eventuale replica. Probabile dunque che il dibattito sulla crisi prosegua anche nella giornata di martedì mentre la conclusione della sessione è prevista per il giorno successivo. Il Consiglio, alla luce dei nuovi equilibri, dovrà anche redistribuire le presenze nelle commissioni e negli organismi di nomina consiliare.