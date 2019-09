Atteso il decreto di scioglimento del Consiglio, attenzione su Fitch

Alla vigilia del tavolo istituzionale l'attenzione è su Fitch e sul Decreto Reggenziale di scioglimento del Consiglio. Come da accordi in Ufficio di Presidenza era atteso per oggi, ma la richiesta del Governo di evitare di entrare subito in ordinaria amministrazione per emettere un decreto delegato per l'inclusione lavorativa, ha posticipato i termini. Probabile a questo punto che lo scioglimento dell'Aula avvenga domani. Tutto questo mentre prende quota l'ipotesi del voto il 15 dicembre.