CGG Atteso nel pomeriggio il voto sul piano strategico 2021-2023 dell'Università di San Marino Prima lettura in mattinata per cannabis ad uso medicinale e terapeutico ed anche per il pdl sulla tutela delle persone con disabilità sensoriali e interventi per la rimozione delle barriere comunicative.

Il voto sul piano strategico triennale 2021-2023 dell'Università degli Studi San Marino arriverà nel pomeriggio ma gli interventi che si sono finora succeduti in aula, sia di maggioranza che opposizione, hanno evidenziato ampio sostegno ed apprezzamento anche per la figura del Rettore Corrado Petrocelli. In mattinata i lavori dell'aula erano ripartiti dal dibattito generale sul progetto di legge, in prima lettura, per la cannabis ad uso medicinale e terapeutico. Da parte di tutte le forze politiche sostanziale appoggio al provvedimento visto anche come un'opportunità economica, considerando che attualmente la richiesta del mercato globale di cannabis ad uso medico e terapeutico è ampiamente superiore rispetto alle disponibilità. Il Pdl prevede di assegnare all'Authority sanitaria il ruolo di agenzia sammarinese di controllo sulla cannabis e avrà anche competenze di vigilanza d'intesa coi corpi di polizia. Il Segretario alla Sanità ha ricordato che è un primo mattone in un ambito in cui San Marino è molto indietro rispetto ad altri paesi. Condivisione in aula anche sul pdl, in prima lettura, per la tutela delle persone con disabilità sensoriali e interventi per la rimozione delle barriere comunicative.

