Atti vandalici e risse a Borgo: intervengono Gdc ed RF

I Giovani Democratico Cristiani di San Marino si uniscono alle parole di preoccupazione e sdegno per gli incresciosi episodi avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Una preoccupazione, quella espressa dagli abitanti di Borgo Maggiore e Città, che è legittima, perché in questi giorni il discrimine del coprifuoco rispetto alla vicina Italia ha avvicinato al nostro territorio tutta una serie di persone, specialmente giovanissimi, che si sono riversate nei locali e nelle piazze della nostra Repubblica. I partiti si devono interrogare su quanto sia importante decentrare alcune iniziative e soprattutto poterle controllare al cento per cento dotando le nostre forze dell'ordine di tutte le risorse necessarie a poter prevenire determinate situazioni. Occorre mettere in campo tutti gli sforzi per tutelare la pace e la vivibilità della nostra Repubblica, salvaguardando allo stesso tempo la possibilità per i nostri locali e i nostri pubblici esercizi di lavorare in maniera serena.

Sul tema è intervenuta anche Repubblica Futura. È appena trascorso un altro week end da brivido per i cittadini e le forze dell’ordine a Borgo Maggiore, week end colorato da una notte in cui tafferugli, danneggiamenti, percosse, assembramenti, schiamazzi, l’hanno fatta da padrone. Rf lamenta il silenzio assoluto del governo. La situazione è grave, pericolosa per cittadini e forze dell'ordine chiamate ad operare in condizioni oggettivamente complicate.

Un conto è promuovere San Marino come meta anche notturna del divertimento, altra cosa è la totale deregulation alla quale stiamo assistendo. Repubblica Futura chiede un intervento immediato, deciso, affinché prevalgano condizioni di sicurezza per i ragazzi che frequentano i locali, sicurezza per gli agenti che svolgono il servizio d'ordine, sicurezza per i cittadini che non devono attendere i week end nell'incubo di subire danni alle loro proprietà. Repubblica Futura chiede un intervento deciso del governo e chiarezza sul modello di Paese che si vuole affermare.