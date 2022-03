Attivazione conto corrente finalizzato alla raccolta fondi per l’accoglienza dei profughi ucraini a San Marino

Attivazione conto corrente finalizzato alla raccolta fondi per l’accoglienza dei profughi ucraini a San Marino.

L’Unità di Coordinamento istituita presso il Dipartimento Affari Esteri per l’emergenza Ucraina, rende nota l’apertura di un conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e dedicato ad una raccolta fondi per sostenere la copertura parziale dei costi di accoglienza del rilevante numero di cittadini ucraini arrivati ed in arrivo a San Marino.

Il conto corrente è gestito dalla Protezione Civile, di concerto con le Istituzioni pubbliche coinvolte e porta le seguenti coordinate:

- denominazione “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi”

- Codice IBAN SM72D0606709800000120161869

Si richiama la straordinarietà della circostanza che sta evidenziando, da una parte, la encomiabile risposta della popolazione all’accoglienza significativa di cittadini ucraini che fuggono dalla guerra e, dall’altra, la necessità di sostenerne la relativa gestione, anche attraverso uno sforzo corale che potrà realizzarsi unicamente attraverso forti sinergie tra enti e istituzioni pubblici e privati.

Mai, infatti, nel periodo più recente, la Repubblica si è trovata a fronteggiare un’esperienza di accoglienza così significativa; per questa ragione l’appello è rivolto a tutti coloro che vorranno offrire aiuti economici e disponibilità di beni, servizi e sostegno di vario genere, per assistere donne e bambini che giungono a San Marino, in prevalenza per ricongiungimenti famigliari con i tanti cittadini ucraini presenti in territorio.

Si reitera la disponibilità dell’Unità di Coordinamento ad essere filtro per richieste di accoglienza e trasmissione dati ai servizi coinvolti, attraverso la email dedicata supporto.ucraina@esteri.sm .

L’unità di Coordinamento è in costante contatto con le Istituzioni ed Enti coinvolti nel processo di accoglienza, seguiranno in settimana successive comunicazioni in merito all’organizzazione di ulteriori iniziative di solidarietà.

