COMMISSIONE SANITÀ Audizione CE ISS: dibattito intenso in Aula tra nodi su riorganizzazione, sostenibilità, liste d’attesa e nuovo ospedale La maggioranza presenta un odg che sostiene la linea dei vertici sanitari: taglio liste d’attesa, appropriatezza prescrittiva, progetto anziani, hospice e potenziamento dei posti letto, digitalizzazione e accordi sanitari con Emilia-Romagna

La politica ragiona sulla sanità di domani tra criticità e punti di forza di un sistema universalistico che resta fiore all'occhiello del Paese. La maggioranza presenta un ordine del giorno che sostiene la linea ISS: taglio delle liste d’attesa, appropriatezza prescrittiva, progetto anziani, hospice e potenziamento dei posti letto, digitalizzazione e accordi sanitari con Emilia-Romagna, le direttrici principali.

Gian Carlo Venturini (Dc) punta anche sulla necessità di affrontare il tema della mobilità volontaria e per compartimenti del personale nell'ottica di razionalizzare le risorse umane ma non a discapito dei servizi, al contrario per crearne di nuovi. Altro fulcro, la riorganizzazione della medicina di base, input che proviene dallo stesso direttore sanitario Alessandro Bertolini, “per una impostazione meno ospedalocentrica”. E snocciola i dati, 1 milione 100mila esami del sangue all'anno; 70mila indagini radiologiche, oltre 452mila visite specialistiche. In generale “si prescrive più del doppio che in Lombardia” – fa notare. Il Direttore amministrativo Manuel Canti guarda ad “implementazioni virtuose delle varie sinergie” senza procedere con interventi drastici sulla struttura ospedaliera. Inoltre, completamento del “funzionigramma” e cantieri oncologici al via in primavera. Il focus è sulle esternalizzazioni e sulla finanza di progetto “flessibile”, “necessità ineludibile per non dissanguare le già limitate risorse”, dice Bertolini, che indica l'hospice come priorità su altro.

Sul piano politico, il Segretario di Stato Marco Gatti - che ha assunto ad interim le deleghe alla Sanità - ha garantito, su domanda diretta di Miriam Farinelli (Rf), che i servizi essenziali resteranno “tutti in capo all’ISS”. Ritiene inoltre doveroso rispondere alle sollecitazioni sul tema della riforma pensionistica: “Un'altra nel 2026 dopo quella del 2022, significa che l'abbiamo fallita completamente”.

L'opposizione invoca trasparenza sul nuovo ospedale: Matteo Casali (Rf) critica l’assenza di visione di lungo periodo e sul Partenariato Pubblico-Privato, individua un rischio in assenza di controllo pubblico. Emanuele Santi (Rete) denuncia ritardi cronici e problemi strutturali, specie in oncologia e nei costi sanitari, richiamando l'aumento per le pulizie del 20% e la spesa medicinali a 21 milioni”. In chiusura, Vladimiro Selva (Libera) invita a non blindare soluzioni sulle scelte relative al nuovo ospedale, ricordando l’alto costo per mantenere l’attuale struttura, “risorse – dice – che potrebbero servire per finanziare la nuova”.

I lavori sono ripresi alle 13.00.

