Audizione vertici ISS, RF: “Deludente, reticenza mai vista”.

Sulla audizione in Commissione dei vertici ISS i rilievi di Repubblica Futura. Una audizione, quella dei vertici ISS in Commissione Sanità della scorsa settimana che Repubblica Futura torna ad analizzare, definendola “deludente”. Parla di “reticenza mai vista” nel rispondere alle domande dei commissari. Denuncia criticità del COT senza soluzione; situazione tragica dell'oncologia; nessun piano di rientro sull'investimento sul robot chirurgico; nessun riferimento agli esiti delle consulenze pagate, a partire da quella per il nuovo ospedale. “Manca una indagine sulla soddisfazione degli utenti”, fondamentale per RF, critica verso l'ordine del giorno della maggioranza, “generico negli obiettivi e negli indirizzi”.

