Aula adeguata in tempi record in conformità alle misure anti-contagio.

Come preannunciato ieri oggi i lavori del Consiglio sono ripresi poco dopo le 17 - e non alle 14 come originariamente previsto – per consentire la conclusione dei lavori di riallestimento dell'aula, nel rispetto delle misure di sicurezza per il Covid.



Tempi record, meno di 24 ore, per adeguare l'aula consiliare in modo che i lavori possano proseguire in conformità alle regole anti-contagio. Uno sforzo profuso dalla Squadra Manifestazioni e dalla Direzione dell'Azienda dei Lavori Pubblici insieme alla Segreteria Istituzionale, con il placet della Protezione Civile e del Dipartimento Prevenzione Iss. Tutto in regola quindi per la permanenza all'interno dell'aula di 65 persone: consiglieri seduti ogni due scranni normali e altre postazioni aggiuntive dislocate dove normalmente ci sono quelle dei Segretari di Stato. Un lavoro, elogiato dalla Reggenza in apertura di seduta, che ha permesso tra l'altro di risparmiare rispetto ai costi necessari per il trasferimento al Kursaal come avvenuto durante la prima ondata del coronavirus.

La seduta odierna è ripresa con la sostituzione, dalle commissioni consiliari, dei Capitani Reggenti in carica per la durata del semestre: Alessandro Scarano subentra dunque temporaneamente ad Alessandro Cardelli e Michela Pelliccioni a Mirko Dolcini. Poi ci sono state alcune nomine in sospeso da sedute precedenti: Reves Salvatori, in quota Libera, entra nel Cda di San Marino Rtv insieme ai già nominati – per la parte sammarinese - Pietro Giacomini, per il Pdcs, ed Augusto Gasperoni per il Movimento Rete. Nel Cda dell'Istituto per l'innovazione nominati Emanuele Giovagnoli, per Npr, e Lorenzo Amadori per Libera. Ritirati i decreti covid previsti, considerando anche che il Governo a breve emanerà le nuove disposizioni annunciate in questi giorni. Ratificati invece il n° 131 – norme per le società spin-off e start-up universitarie – e il 133 in tema di sanatoria edilizia straordinaria. Il Segretario Canti a tal proposito ha ricordato che finora, con la sanatoria, lo Stato ha incassato 6.760.000 euro e ne ha rimborsati 340.000.







