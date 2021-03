Authority sanitaria: Claudio Muccioli subentra al dimissionario Gabriele Rinaldi

Prima seduta col nuovo regolamento che limita tempi di intervento e il dibattito del comma comunicazioni si è esaurito poco dopo le 12. Tutta l'aula ha espresso sostanziale apprezzamento per l'andamento delle vaccinazioni e al tempo stesso preoccupazione per l'alto numero dei contagi in Repubblica. Entrambi fronti molto impegnativi per il sistema sanitario che da ieri ha dovuto ridimensionare l'attività in Ospedale e sul territorio. Posizioni contrapposte in aula, con l'opposizione all'attacco, invece, su alcuni temi d'attualità, come il progressivo trasferimento a Murata delle attività didattiche del plesso scolastico di Città, per far posto all'Istituto Musicale. Libera ha presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo a presentare un piano strategico di sviluppo e anche per rendere pubblici i nomi dei grandi debitori delle banche finite in dissesto.







La maggioranza ne ha invece presentato uno per sostenere le nuove generazioni in questa difficile fase di pandemia. Tra gli interventi proposti l'accessibilità da remoto al punto di ascolto nelle scuole e, sempre da remoto, la possibilità di attivare maggiori attività extrascolastiche. Repubblica Futura ha nuovamente espresso severe critiche al Governo per l'assenza di trasparenza su dossier importanti. Durante il dibattito non è passato inosservato il richiamo del capogruppo del Pdcs Francesco Mussoni ad un maggior coordinamento dell'attività di governo. Citando l'incontro di ieri a Roma del Segretario di Stato Righi con il leader della Lega Matteo Salvini, Mussoni ha detto: “non possiamo gestire i rapporti bilaterali in maniera infantile”. Prima della pausa l'aula ha nominato il nuovo dirigente dell'Authority Sanitaria; sarà il dottor Claudio Muccioli in sostituzione del dimissionario dottor Gabriele Rinaldi. Fissata per le 15 la ripresa dei lavori.