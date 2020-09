MAGGIORANZA Autunno alle porte: RETE riparte dagli incontri con la cittadinanza

Dopo la fase di emergenza sanitaria che ha forzatamente rallentato l'attività politica sul campo e non, Rete torna alle proprie “buone vecchie abitudini” confermando la propensione al contatto con la gente. Fissati quattro appuntamenti, tutti di mercoledì, il 9 – 16 – 23 e 30 settembre, dalle 17 alle 19, come occasione per dare voce ai quesiti, alle curiosità e alle proposte dei cittadini, che verranno accolti da consiglieri o membri del direttivo nella nuova sede di Murata, funzionale a confronti collettivi garantendo il dovuto distanziamento sociale.

“Incontri come sempre aperti a chiunque voglia fare domande e discutere dell'operato di Rete al Governo – aggiunge Adele Tonnini – noi, dal canto nostro, continuiamo a lavorare a testa bassa creando i presupposti per agire in maniera virtuosa”. E cita le recenti nomine considerate di alto profilo; le modifiche apportate alla legge elettorale e l'eliminazione del precariato Iss.

Tra gli altri eventi già calendarizzati: “Il 10 settembre all'Ex International di Borgo – anticipa poi Gloria Arcangeloni – la serata post-Consiglio per il consueto punto sui lavori dell'ultima sessione; mentre a fine mese torneranno anche gli incontri con l'autore, momenti dedicati alla presentazione di una serie di testi”.

Sul fronte politico il movimento dà impulso alla propria azione di forza di Governo e punta a dare soluzioni ai problemi. “Superata la prova della gestione dell'emergenza Covid nei mesi scorsi, - dicono - ora si guarda alle prossime sfide: su tutte il rilancio economico”.

Nel video l'intervista ad Emanuele Santi, segretario Rete.



