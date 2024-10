"Autunno caldo" con il Consiglio e i congressi di Psd, Dc e Libera

Sul fronte politico si profila un autunno molto denso di appuntamenti. A partire da mercoledì 16 ottobre quando nel pomeriggio si aprirà una lunga sessione del Consiglio Grande e Generale di 12 giornate che – suddivisa in due tranche – si concluderà il 7 novembre.

C'è da concludere l'approvazione della variazione di bilancio, rimasta a metà dalla sessione precedente per via dei forti contrasti tra maggioranza e opposizione e in agenda ci sono inoltre nomine importanti, come quelle dei vertici delle due aziende autonome, delle Poste e di San Marino Rtv.

Questo autunno sarà anche una stagione di congressi: il 26 e 27 ottobre in programma quello del Psd. L'assise della Democrazia Cristiana è fissata dall'8 al 10 novembre mentre mentre quella di Libera è in calendario il 16 e 17 novembre.