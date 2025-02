COMMISSIONE ESTERI Avanzamento Accordo di associazione, Beccari: "Contenti del riferimento della Commissione italiana, non ci sono critiche" Beccari commenta le notizie di stampa relative al resoconto della Commissione parlamentare italiana sulle politiche per l'Ue

Temi di politica estera al centro dei lavori in Commissione. Oltre alla guerra in Ucraina e ai percorsi di pace, nel suo intervento il segretario Luca Beccari si è soffermato sulle questioni europee. In merito al resoconto di una Commissione parlamentare italiana sull'avanzamento dell'accordo di associazione di San Marino, riportato dalla stampa, Beccari ne dà una lettura in positivo.

"Nel riferimento - dice - non ci sono opposizioni o critiche. Trovo positiva la volontà italiana di un rafforzamento della cooperazione" parlamentare. Commissione Esteri che dovrà tornare in Aula per terminare la sessione, visti i concomitanti lavori del Consiglio: tra i commi ancora da evadere quello sui temi dell'informazione, sul protocollo d'intesa con la Commissione Esteri del Senato e l'odg delle opposizioni sulla San Marino World.

