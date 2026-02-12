COMMISSIONE CONGIUNTA Aviosuperficie: ok all'odg ma prestito saudita "non vincolante", ira di Pedini Amati Per Libera e Dc il finanziamento arabo non è condizione essenziale. Il Segretario non ci sta, rivendica il lavoro fatto e parla di scollamento tra Governo e parte della maggioranza

Nuove tensioni tra il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, e una parte della maggioranza. Oggetto della discussione: l'ampliamento dell'aviosuperficie di Torraccia e, soprattutto, l'ipotesi di finanziamento dal fondo saudita. Proprio su questo frizioni in Commissione congiunta Finanze ed Esteri.

L'Aula era chiamata a votare gli ordini del giorno sull'infrastruttura. Passa quello della maggioranza per presentare un progetto complessivo entro giugno. Maggioranza compatta nel votare “sì”, ma a provocare l'ira di Pedini Amati sono state le parole di Dc e Libera. Entrambe esprimono soddisfazione per la volontà di andare avanti, in modo sostenibile e sicuro, invitando però a non guardare al prestito saudita come a un elemento vincolante.

Pedini Amati non ci sta e parla di ”ennesima figuraccia”, ricordando che si sta lavorando da tempo al finanziamento a tassi vantaggiosi e che quelli erano gli intendimenti nel Governo. Per il segretario c'è uno scollamento tra esecutivo e parte della maggioranza. E promette: “Renderò pubblici tutti i documenti, bisogna spiegare ai cittadini il lavoro fatto”. Bocciato, invece, l'odg di Motus per un Piano paese di sviluppo.

Pioggia di critiche, ma dalle opposizioni, nella prima parte del dibattito, per la mancanza di dettagli sui progetti. “State giocando una partita sporca sulla pelle dei cittadini”, attacca Rete, chiedendo confronto “senza fughe in avanti”. Prestito arabo al centro degli interventi di Rf e Domani Motus Liberi. “Si porterà avanti oppure no?”, chiede Repubblica Futura invocando maggiori informazioni sui lavori. “Farete di nuovo la figura dei pescivendoli non realizzando niente – attacca Dml – oppure saremo in grado di chiudere un accordo con tassi interessanti?”. Dal partito di minoranza l'invito a guardare, piuttosto, all'aviazione del futuro, con un "vertiporto".

“Il progetto c'è. Va implementato e presentato in modo completo”, la risposta del segretario alle Finanze, Marco Gatti. Per il finanziamento ci sarà bisogno di una legge di spesa, perché il bilancio non prevede ulteriori uscite. “Abbiamo consegnato tre relazioni – puntualizza Pedini Amati -. Se uno non le vuole leggere, è un altro paio di maniche”. “Con noi partono i cantieri”, aggiunge il segretario al Territorio, Matteo Ciacci, che assicura un “patto territoriale” per portare a termine l'intervento.

