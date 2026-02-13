TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:09 Il film dello YouTuber in un "polmone di ferro" 12:20 Rafael Mini, giornata di vigilia alle Olimpiadi: il portacolori di San Marino in pista nello slalom gigante 11:47 Referendum, le parole di Gratteri incendiano il confronto politico
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Aviosuperficie, RF: "La Repubblica sta vivendo uno psicodramma"

"Pedini Amati non serve più e insieme a Beccari, finito nel tritacarne del blog estero nel più assoluto silenzio del suo partito, è all’angolo di governo e maggioranza"

13 feb 2026
Aviosuperficie, RF: "La Repubblica sta vivendo uno psicodramma"

All'indomani delle nuove tensioni tra il segretario al Turismo, Pedini Amati, e una parte della maggioranza, consumate nella seduta congiunta delle Commissioni Esteri e Finanze sull'ampliamento dell'aviosuperficie di Torraccia e, soprattutto, sull'ipotesi di finanziamento dal fondo saudita, Repubblica Futura parla di “psicodramma” istituzionale.

“Ora il front man del governo non è più lui - come nella scorsa legislatura - ma il "principe del ruspetto" – scrive RF, riferendosi al Segretario Ciacci - al quale il re dell’asfalto ha delegato la gestione del territorio”.

Per Repubblica Futura, nel tritacarne insieme a Pedini Amati, anche il Segretario agli Esteri Beccari, in particolare "sul blog estero", in attesa – scrive - che “si avvii il percorso verso le elezioni per sancire il ritorno in scena del re dell’asfalto e l’incoronazione del “principe del ruspetto” a mister preferenza”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica