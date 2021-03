CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Avviata la sessione del Consiglio di marzo: venerdì 19 l'elezione dei Capitani Reggenti In comma comunicazioni Arcangeloni (Rete) auspica azione disciplinare per insegnante che ha fatto disinformazione su scuola elementare di Città. Libera deposita odg per progetto strategico di sviluppo

Al via la sessione consiliare di marzo, nel corso della quale verranno eletti i Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre. Come noto il Pdcs ha indicato Giancarlo Venturini e il Movimento Rete Marco Nicolini. L'elezione è prevista nella giornata di venerdì 19 marzo alle 17. Intanto in mattinata è cominciato il dibattito generale in comma comunicazioni che si svolge con le nuove tempistiche ridotte, fissate dal regolamento consiliare approvato nella sessione precedente.

Tra i primi interventi, quello del segretario di Libera Matteo Ciacci che ha auspicato la pubblicazione dell'anagrafe dei grandi debitori delle banche. Libera ha anche depositato un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di definire un piano strategico di sviluppo. Il capogruppo di Repubblica Futura Nicola Renzi ha invece puntato nuovamente il dito contro la segretezza nell'operato dell'esecutivo. Le opposizioni hanno espresso contrarietà per la decisione di trasferire le elementari di Città a Murata e destinare il plesso all'Istituto Musicale. Gloria Arcangeloni, di Rete, ha invece difeso la scelta ed auspicato un'azione disciplinare per l'insegnante che ha inviato un audio whatsapp a tanti genitori di alunni, facendo disinformazione sull'argomento.

Sulla questione pandemia ha poi dichiarato che non si è avuto il coraggio di ulteriori restrizioni e ora se ne stanno pagando le conseguenze con un alto numero di contagi. Morganti di Libera ha parlato di situazione fuori controllo. Apprezzamenti bipartisan sulla campagna vaccinale anche se Rf critica la riservatezza circa l'arrivo di nuove dosi.

