Avviata la XXXI legislatura: seduta lampo e la prossima settimana c'è il giuramento.

Una seduta lampo, di appena 15 minuti, la prima della XXXI legislatura. La Reggenza ha comunicato l'esito delle elezioni e l'aula ha nominato i cinque membri della giunta che dovrà verificare l'eleggibilità dei consiglieri: sono Sara Pelliccioni, Pietro Menicucci, Paride Bugli, Enzo Colombini e Paolo Berardi. La Reggenza ha quindi comunicato che il Consiglio tornerà a riunirsi l'8 e 9 luglio. All'ordine del giorno la proclamazione e il giuramento dei consiglieri eletti, la nomina dell'Ufficio di Segreteria, la nomina del membro supplente del comitato consultivo sul codice di condotta dei consiglieri ed anche un dibattito sul risultato della tornata elettorale. Intanto i partiti della nuova maggioranza sono impegnati nella definizione di programma e squadra di Governo. La Direzione del Pdcs ha deciso di svolgere consultazioni domani e giovedì per una chiara condivisione di tutto l'organismo direttivo nella definizione dei membri democristiani che parteciperanno al prossimo Esecutivo.

Conferito inoltre il mandato di proseguire il confronto con le altre forze politiche della maggioranza per completare il quadro delle deleghe secondarie e cercare di definire al meglio la struttura di tutte le Segreterie di Stato. Terminate le consultazioni la Direzione Pdcs si rivedrà venerdì per le conseguenti decisioni. Il Direttivo di Libera intanto analizza favorevolmente la trattativa che ha portato all'adesione alla nuova maggioranza: un progetto politico che – afferma il partito - vedrà al centro il programma e la gestione del debito, del territorio e della sanità sammarinese. Libera ha già scelto Matteo Ciacci e Alessandro Bevitori, come suoi membri di Governo, ed è stato assegnato al Direttivo il mandato per completare il quadro delle deleghe secondarie, mettendo davanti i progetti e la condivisione delle proposte. Avviato anche l'iter verso il prossimo congresso.

