Avvio della nuova fase politica. Alle 14.00 diretta della conferenza stampa del Congresso di Stato.

Oggi sul Titano, giornata fondamentale per l'avvio della nuova fase politica dopo la crisi. A partire dall' incontro, questa mattina, con la Reggenza chiesto e ottenuto dalle opposizioni. Per le forze di minoranza, infatti, la legge elettorale potrebbe ostacolare la prosecuzione della legislatura, vista la mancanza del movimento Rete che modifica l'assetto iniziale della maggioranza. Sempre oggi è attesa la conferenza stampa del Governo che, si prevede, illustrerà la strategia per proseguire con la legislatura. La Conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su San Marino Rtv, canale 831 dtt, 520 Sky e 93 Tivùsat oltre che in streaming e sulla nostra pagina Facebook. Al momento, secondo indiscrezioni, le deleghe dei due Segretari di Stato dimissionari di Rete potrebbero essere assegnate ad interim, per un periodo limitato, ai segretari Belluzzi e Ugolini.

