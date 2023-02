Azzerati gli aumenti del gas dal 1° gennaio al 31 marzo

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato alcuni decreti, compreso il n°16 del 6 febbraio che azzera gli aumenti tariffari del gas, dal 1° gennaio al 31 marzo, che erano stati decisi l'11 novembre dall'Autorità per l'energia, ripristinando le tariffe in vigore in precedenza. Rinviata la ratifica del decreto n°15, con modifiche alle disposizioni sul permesso di soggiorno provvisorio per l'emergenza Ucraina, e il 173 sul rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, trasformazione, commercio, semilavorati infiorescenze e medicinali derivati di cannabis. Restano in attesa di ratifica i decreti n°159 (Regolazione flussi di migrazione per motivi di lavoro ed esigenze straordinarie) e 12 (modifiche e coordinamento alla legge di riforma previdenziale).