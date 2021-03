UFFICIO DI PRESIDENZA Bagarre in UDP: opposizioni contro l'inserimento in Consiglio della Legge sull'Informazione con procedura d'urgenza Renzi e Guidi: "Mancato confronto e passaggi liberticidi". Lonfernini: "Vogliamo che l'Autorità Garante funzioni". Procedura d'urgenza anche per la legge sull'accoglienza dei minori non accompagnati. Venerdì 19 la nomina dei Capitani Reggenti.

Nervi tesi in Ufficio di Presidenza, con i membri di opposizione contro l'inserimento, nella prossima sessione Consiliare, della legge sull'informazione con procedura d'urgenza. Denunciano mancato confronto e chiedono se sia stato richiesto un parere alla Consulta. “Inorriditi – attacca Eva Guidi – che il Governo abbia portato un pdl che contiene, a prima vista, passaggi liberticidi”. “Niente di tutto questo”, risponde Teodoro Lonfernini. “L'obiettivo – spiega – è rendere efficiente l'Autorità Garante per l'Informazione, che in quanto organismo pubblico è interesse di tutti che funzioni. Sono a disposizione – aggiunge - per valutare emendamenti”.

Nel mirino della minoranza anche il Caso Titoli. “Sono due mesi – tuona Nicola Renzi - che chiediamo il Decreto con rinvii a giudizio ed archiviazioni. Ancora non abbiamo ottenuto risposte. Siamo convinti che vadano fatte valutazioni politiche”. Altro tema, le consulenze. È stato affidato al medesimo avvocato sia il parere sull'azione di sindacato verso il Giudice Buriani, sia l'assistenza alla Commissione Giustizia nello stesso procedimento invece che all'Avvocatura. Scelta già a suo tempo contestata dall'opposizione, i cui membri chiedevano di essere parti in causa nell'individuazione del consulente o di sceglierne uno a loro volta. “Le ultime commissioni giustizia – attacca Libera – vengono convocate per ratificare scelte già prese al di fuori di essa”. È quindi oggi scontro sull'assegnazione del nuovo incarico al medesimo professionista, con Renzi che chiede costi, chi abbia autorizzato la spesa e con quali fondi verrà pagato. “Sul tema c'è un'interpellanza di RF a cui verrà data risposta” - afferma Matteo Zeppa. “La questione – spiega - è già passata in Commissione Giustizia”.

Dalle premesse si preannuncia un Consiglio caldo. I lavori si apriranno mercoledì prossimo fino a venerdì. Riprenderanno poi il lunedì successivo fino a mercoledì 24 marzo. Sarà il Consiglio dell'elezione dei Capitani Reggenti, in agenda venerdì 19. All'ordine del giorno – come dicevamo – la legge sull'informazione. Procedura d'urgenza anche per le “Disposizioni in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”. In seconda lettura la creazione di una rete sentieristica mentre, all'avvio dell'iter consiliare: legge sui crimini informatici; istituzione di un certificato complementare di protezione per i medicinali; Testo Unico in tema di Proprietà Industriale. All'ordine del giorno anche la ratifica di 4 decreti, due dei quali sul Covid e 13 istanze d'arengo. Dopo il comma comunicazioni, fra le varie nomine, anche quella del Dirigente dell’Authority sanitaria.

