Bagarre su relazione Bruschi. In seduta segreta saranno auditi ex Dg Iss, Comitato Esecutivo e primario medicina di base

Nomina di Bevere a Consigliere alla sanità, ritardi nella pubblicazione del decreto Green Pass e relazione dell'ex Direttore Generale dell'Iss al centro del comma comunicazioni della Commissione Sanità. L'Opposizione vuole vederci chiaro: chiede la famosa lettera inviata da Alessandra Bruschi al Governo e l'audizione del Comitato Esecutivo. Sulla possibilità di consegnare una relazione riservata e sulla quale può esserci un'attività istruttoria, il Congresso di Stato attende il parere dell'Avvocatura. Riflettori puntati anche sulla nomina di Francesco Bevere, con Rf e Libera che vogliono conoscerne ruolo e obiettivi. Nel mirino anche i ritardi in Gazzetta Ufficiale della proroga al 31 dicembre per i vaccinati Sputnik: “siamo imbarazzati quanto l'opposizione”, commenta il Segretario alla Sanità Ciavatta. “L'accordo c'è”, ribadisce. E' stato chiesto all'Italia che nell'attesa vengano emesse circolari nelle amministrazioni, e al Comitato Esecutivo un documento di accompagnamento per i sammarinesi con proroghe e deroghe.









Dopo l'unanimità sul progetto di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è di nuovo scontro sull'Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici. Il riferimento del Segretario al Territorio Canti e l'audizione di Cda e sindaci revisori vengono trasmessi in diretta radio. Canti presenta il cronoprogramma delle opere pubbliche, molte delle quali “infrastrutturali strategiche, su cui – spiega - stiamo lavorando per cercare di ridare impulso al paese, in particolare al comparto turistico- commerciale”.

Il dibattito si accende però sulla vicenda del sindaco revisore Danilo Delvecchio, dapprima estromesso dall'incarico e poi riammesso. Prima del parere dell'Avvocatura – fanno notare i commissari di opposizione Andrea Zafferani e Matteo Ciacci - una delibera del Cda comunicava al Congresso di Stato la sua decadenza. Lo scontro è politico, con il Segretario Canti accusato di ingerenza “imbarazzante e impropria” nel cda. Per Maria Luisa Berti la Commissione sanità non deve però diventare una commissione di inchiesta a realtà autonome. Se ci sono problemi sono gli organi collegiali che devono risolverli. “Se si ritiene di essere stati lesi – dice Gian Carlo Venturini - si vada in tribunale e si facciano gli esposti”. Per Gaetano Troina, da tutta la faccenda emerge “una grande confusione a livello procedurale, incertezze interpretative e un'applicazione non sempre coerente di norme” e tutto ciò “ha creato e continua a creare imbarazzo”. Un Ordine del giorno sottoscritto da Libera e RF censura il Segretario Canti e dà mandato all'Avvocatura di Stato di verificare i presupposti per un esposto in tribunale. Il testo è respinto con 10 voti contrari, 4 favorevoli e 1 astenuto. In chiusura di lavori viene accolto un ordine del giorno sottoscritto da tutti i consiglieri per l'audizione entro novembre in seduta segreta del Comitato Esecutivo Iss e del primario di medicina di base.