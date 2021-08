Bagno di folla per Salvini in Piazza della Libertà

Matteo Salvini

È arrivato nel pomeriggio sul Monte, come annunciato, il leader della Lega Matteo Salvini. "Era ora che dopo 48 anni mettessi piede a San Marino, scherza con i giornalisti presenti, per spiegare di aver avuto, negli ultimi mesi, frequenti contatti con esponenti politici del Titano, in piena pandemia. Ad accoglierlo gli esponenti di Domani - Motus Liberi, l'incontro con il Segretario all'Industria Fabio Righi. Ma sono tanti i sammarinesi che hanno voluto salutarlo, sul PIanello, per un selfie, per una stretta di mano.









Al microfono di Rtv, sollecitato sulle recenti dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, risponde "San Marino in quei mesi fece più veloce e meglio di altri. Questo lo riconosco da Senatore della Repubblica Italiana".

Seguiranno aggiornamenti