CONSIGLIO GRANDE E GENERALE "Banca di San Marino è solida" ma su tutto il resto, tra maggioranza e opposizione, è scontro Morganti (Libera) richiama gli alleati a non abbandonare la strada della trasparenza. Accordo Ue: Beccari conferma la firma entro l'anno e l'entrata in vigore nella primavera 2026. Dml deposita odg per tradurre giurisprudenza in diritto positivo

Maggioranza e opposizione hanno ribadito che Banca di San Marino è solida, ma dopo il no di Banca Centrale alla cessione della maggioranza a un investitore bulgaro e le misure cautelari nell’indagine per amministrazione infedele, corruzione e riciclaggio le analisi restano profondamente divergenti.

Dai partiti di opposizione, Repubblica Futura, Rete e Domani Motus Liberi, sono piovute accuse di mancanza di trasparenza, nei comportamenti del Governo. Alcuni consiglieri hanno anche adombrato una possibile vicinanza del Pdcs, all’operazione poi bocciata da Banca Centrale, chiedendo piena chiarezza sui passaggi che l’hanno preceduta. Il Pdcs ha respinto con decisione le condotte asserite dall'opposizione, precisando di aver mantenuto un atteggiamento neutrale rispetto all’operazione e negando quindi qualsiasi forma di sostegno o interferenza. La maggioranza ha inoltre ribadito che in questo caso il sistema ha funzionato, grazie all'operato di AIF, Tribunale e Banca Centrale, a conferma della presenza di istituzioni solide e indipendenti.

Non è tuttavia passato inosservato l'intervento del capogruppo di Libera Giuseppe Morganti che ha richiamato il Governo a restare coerente con l’impegno di trasparenza che era alla base della nascita dell’attuale maggioranza, affermando che troppo spesso, nei fatti, tale principio risulta messo in discussione.

Domani Motus Liberi, durante il dibattito, ha depositato un ordine del giorno per tradurre in diritto positivo alcuni principi consolidati nella giurisprudenza, proponendo anche l’istituzione di un tavolo di confronto per favorire maggiore chiarezza nei rapporti tra politica e vigilanza.

Spazio nel dibattito anche all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha annunciato che a breve da Bruxelles è attesa la decisione sulla competenza esclusiva o mista, confermando che la firma dell’accordo è prevista entro la fine dell’anno e l’entrata in vigore all’inizio della primavera 2026. Esaurito il comma comunicazioni l'aula ha proceduto con alcune nomine: affidata al dottor Tommaso Saporito la Direzione dell'Authority Sanitaria.

