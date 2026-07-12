Banche e Accordo UE nel mirino: Pelliccioni attacca sulle incoerenze, RF denuncia lo stallo La consigliera indipendente e il partito di opposizione intervengono sulla situazione economica e finanziaria del Paese, tra il veto della Bulgaria e i nodi irrisolti di Banca di San Marino

Banche e Accordo UE nel mirino: Pelliccioni attacca sulle incoerenze, RF denuncia lo stallo.

La vicenda della "banca di sistema" (i cui riferimenti portano a Banca di San Marino, sebbene non citata esplicitamente) continua ad alimentare il dibattito politico, intrecciandosi ancora una volta con il futuro dell'Accordo di Associazione tra San Marino e Unione europea. A intervenire sono la consigliera indipendente Michela Pelliccioni e Repubblica Futura, con analisi diverse ma accomunate dalle preoccupazioni per la fase di incertezza che sta attraversando il Paese.

Pelliccioni parte dallo stallo dell'Accordo di Associazione, bloccato dal veto della Bulgaria, sottolineando le ricadute sul settore finanziario. Secondo la consigliera, una banca di sistema impegnata in un delicato percorso di acquisizione avrebbe bisogno della prospettiva concreta dell'avvio dell'intesa con Bruxelles per rafforzare la fiducia degli operatori, mentre l'intero comparto è chiamato a proseguire il percorso di rafforzamento patrimoniale e di adeguamento agli standard europei. Nel suo intervento, Pelliccioni richiama anche l'impegno dell'eurodeputato Stefano Cavedagna, esponente del gruppo ECR, nel sostenere diplomaticamente la posizione di San Marino per superare l'attuale impasse. Da qui la critica a Domani Motus Liberi, vicino alle posizioni di ECR, che continua a sostenere l'ipotesi di un referendum sul percorso europeo. Una scelta che, secondo la consigliera, appare contraddittoria rispetto al sostegno dichiarato all'Accordo di Associazione e rischia di rallentarne il cammino. Pelliccioni invita invece a concentrare gli sforzi sull'adeguamento della macchina pubblica, sulla preparazione delle strutture amministrative e sulle riforme necessarie, dall'introduzione dell'Iva al rafforzamento dei sistemi di controllo, ribadendo la necessità di responsabilità, coerenza e di una visione condivisa per il futuro del Paese.

Sul fronte dell'opposizione interviene anche Repubblica Futura, che traccia un bilancio severo della situazione bancaria a distanza di un anno. Secondo RF, "il tempo nel settore bancario pare essersi fermato": la banca resta in vendita, è cambiato il potenziale acquirente estero ma, sostiene il partito, all'interno della maggioranza continua il confronto tra il cosiddetto "piano A" e il "piano B", senza che emerga una linea chiara del Governo. Repubblica Futura afferma di non voler entrare nelle scelte di un istituto privato, ma evidenzia come vicende di questo tipo abbiano inevitabili ricadute sull'interesse nazionale, richiamando proprio le conseguenze sul percorso europeo di San Marino. Il partito esprime inoltre vicinanza alle persone coinvolte nel furto alle cassette di sicurezza, definito come il più grave della storia della Repubblica, chiedendo chiarezza sulle responsabilità e sottolineando come la sicurezza rappresenti un elemento strategico per il sistema Paese. Il partito critica anche quella che definisce l'ambiguità dell'esecutivo tra ipotesi di vendita, possibili interventi pubblici e aumento delle previsioni di emissione di debito. A preoccupare sono inoltre i numerosi dossier aperti: dallo stallo dell'Accordo di Associazione all'imminente Commissione d'Inchiesta, fino ai procedimenti giudiziari e arbitrali. "Non è accettabile - conclude Repubblica Futura - che il Governo continui a muoversi tra piano A e piano B senza una direzione chiara su una questione così strategica per il Paese".

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