Banche in difficoltà: intesa maggioranza-opposizione su disposizioni per dare più responsabilità ai titolari

Maggioranza e opposizione trovano una prima quadra sulle nuove misure da studiare per 'colpire' i proprietari degli istituti di credito in amministrazione straordinaria che non ricapitalizzino. Ieri la riunione tra tutte le forze politiche che si è svolta in un clima definito "positivo". Tra le strade da percorrere in caso di aiuti pubblici alla banca, c'è l'applicazione di un meccanismo per l'eventuale subentro dello Stato nelle quote degli istituti. Si eviterà, così, spiegano dai partiti, "di fare regali non dovuti" ai titolari. L'obiettivo è evitare la liquidazione coatta amministrativa e così, sottolinea la maggioranza, "salvaguardare risparmiatori, dipendenti e investitori". L'interesse principale dello Stato è proprio la "tutela dei correntisti", confermano le opposizioni. Allo stesso tempo, non sarà stravolto il diritto di proprietà. Alle disposizioni normative sta lavorando la Segreteria alle Finanze. Si parla di un progetto di legge ma anche di un possibile decreto.