Banche in difficoltà: la politica pensa a una stretta sui proprietari responsabili dei dissesti

L'annuncio è arrivato durante l'ultima puntata de Il Cantone delle Botte, su Rtv: la maggioranza punta a cambiare le disposizioni normative che entrano in gioco in caso di banche in difficoltà. L'obiettivo è andare a 'colpire' anche i proprietari degli istituti di credito in dissesto, in caso di responsabilità, in aggiunta agli amministratori della banca.

Il passaggio successivo, su cui l'aula si confronterà, è il far rispondere i proprietari con il loro patrimonio, se responsabili del dissesto e nelle ipotesi di mala gestione, maltolto o buchi di bilancio. Nei casi possibili rientra anche quello del titolare della banca che, in tempi non sospetti, trasferisca i suoi averi a figli o famigliari. Le nuove norme dovrebbero agire anche su questo fronte, per rafforzare il sistema dei sequestri di beni.

Nel servizio, un estratto della trasmissione di Rtv