Battuta al cinghiale, RF chiede chiarezza al Governo: "Qualcosa non funziona"

Repubblica Futura torna sulla vicenda legata alla battuta di caccia al cinghiale in zona Domagnano, riprendendo le dichiarazioni della Dirigente IGRAA che aveva parlato di "incidente involontario". "Al di là della casualità di chi ha premuto il grilletto che ha colpito la finestra di una abitazione, VIP o semplice cittadino, crediamo - scrive RF - ci sia qualcosa che non funziona". Il partito di opposizione "chiede di conoscere se il governo abbia una politica seria per gestire la coesistenza delle specie animali con gli insediamenti e le attività dei cittadini, garantendo la sicurezza della circolazione. Il tema - precisa - non è in questo caso se una battuta di caccia al cinghiale sia una cosa buona in sé, piuttosto se possa essere autorizzata ed organizzata in mezzo o in prossimità di un agglomerato abitato con il rischio che succeda proprio ciò che è successo". Rf auspica infine che il governo riferisca in Consiglio Grande e Generale su quanto accaduto.