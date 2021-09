Beccari a Mosca incontra Lavrov. Raggiunto un accordo sulla rimozione dei visti

Il Segretario Luca Beccari e il Ministro Sergej Lavrov

Dopo appena un anno e mezzo dalla visita di Sergej Lavrov in Repubbica, San Marino ricambia: il Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari incontra a Mosca l'omologo russo in un clima di cordialità e reciproca stima, nel solco delle ottime relazioni bilaterali tra i due Paesi. Rapporti che oggi registrano un'ulteriore accelerazione. Raggiunto un accordo sulla cancellazione del regime dei visti tra Russia e San Marino per i viaggi dei rispettivi cittadini.









Al centro dei colloqui l'emergenza pandemica, affrontata – come sappiamo - da San Marino con atteggiamento di neutralità sul fronte vaccinale: “L'approvazione fondamentale dell'utilizzo in territorio del siero russo Sputnik accanto a quello di vaccini occidentali – ha ricordato Beccari - a riprova della nostra ferma convinzione che non c'è geopolitica nella lotta contro il Covid”. Sul tavolo quindi la volontà di rafforzare la collaborazione in svariati ambiti, oltre a quello sanitario: dallo sviluppo degli investimenti al commercio; dagli scambi universitari alla promozione turistica. Il ministro Lavrov ha parlato di “fruttuosa negoziazione”, sottolineando quanto sia indispensabile adoperarsi in uno sforzo comune per promuovere il dialogo e il confronto nelle principali sfide in ambito internazionale e multilaterale. Nel pomeriggio, l'incontro tra Beccari e il Ministro alle Finanze russo, Anton Siluanov.

Nel video l'intervista a Luca Beccari. Segretario di Stato per gli Affari Esteri.